Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
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Aydın, Yaşam

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı. Yazdığı şiirle Kırşehir'de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi.

11.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:23
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Sağlık Bakanı Koca'nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire "Fahrettin ağbi" adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7'de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.

"BAKANIN GÖSTERDİĞİ EMEĞE İNSANLAR DUYARLI OLSUN"

Hükümetin covid-19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız 'Dışarı çıkmayın' dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.

ŞİİRİ HAYVANLARI OTLATIRKEN YAZDI

Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3'er 4'er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.

Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal'ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal'ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.

İŞTE ÇOBANIN YAZDIĞI ŞİİR

Battal'ın bakan Koca'ya yazdığı şiir ise şöyle; "Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey, Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin agabey, Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de, Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey, Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin'in bir de senin unutamam yerini, Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağbi, O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez. Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey, Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et, Fahrettin ağabey, Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi, En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağbi, Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye, Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağbi, Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağbi, Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.

Şu günlerde bari dövüşmeseler, bi ilaçta onlara Fahrettin ağbi, Sağcı-solcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin abi.

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Kaynak: İHA

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