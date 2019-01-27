Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu

Aydın Efeler ilçe merkezi Kadıköy Mezarlığı karşısında bulunan koyun ağılında bir ceset bulundu. Cesedin yanında bulunan silahla öldüğü belirlenirken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

YAKINLARI HABER VERDİ

Merkez Efeler ilçesi Kadıköy Mezarlığı'nın karşısında bulunan boş arazide koyunları bulunan 71 yaşındaki Raşit Öcal'ın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince ceset olay yerinde bırakılıp olay polis ekiplerince incelemeye alındı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen 71 yaşındaki Raşit Öcal'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

"OLAY YERİNDE KAVGA ÇIKTI"

Olayı duyup bölgeye gelen çok sayıda vatandaş cesedin bulunduğu koyun ağılına girmek istedi. Yüzlerce kişinin olay yerine gelmesi üzerine polis olay yerini muhafaza altına alabilmek için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Ancak kalabalığın ısrarla olay yerine girmek istemesi üzerine olay yerinde vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Koyun ağılında ölü bulunan çobanın cesedi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İHA