Köylüler yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, köylüler de çalışmaları üzüntüyle takip etti. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın söndürme çalışmaları devam etti. Bir yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ile devam eden söndürme çalışmalarına karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisi destek verdi, Helikopterler, Yenice-Gönen Barajı'ndan su alarak yangın bölgesine sık sortilerle boşaltım yaptı. Orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Bu arada tedbir maksadıyla elektrikler kesildi.

(Utku Yaşar Cüce - Sevdanur Şahin/İHA)

Kaynak: İHA