Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu

ARTVİN (İHA) - Artvin'de bir köy muhtarı göçün arttığı köylerinde hane sayısını arttırmak tarım ve hayvancılığı geliştirmek için köye dönüş projesi başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy köyü muhtarı Ebubekir Kambur, köyden kente göçü önlemek için ilginç bir proje hazırladı. Köyünü terk eden vatandaşlara köylerine geri dönmeleri koşuluyla büyükbaş hayvan desteğinde bulundu. Bu sayede köydeki göç önleyip tarım ve hayan geliştirmeyi planlıyor.

Köy muhtarı Ebubekir Kambur, " Köyler Yaşasın Projesi" kapsamında köydeki hane sayısının artmasını tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedeflediklerini ifade ederek iş adamlarından aldığı destekleri sayesinde, köylerine dönmek isteyenlere büyükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

Muhtar Kambur, projede evi ve ahırı olan ve köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerine öncelik vereceklerini belirterek "Büyüklerimiz, daha önce buralarda her evde hayvan besiciliğini yapardı ve evin geçimi sağlanırdı. Bizde köye dönüş projesi kapsamında göç eden köylümüzün hane sayısını artırmak için muhtarlığımızın bünyesinde böyle bir proje hazırladık. Proje son bulduğunda köydeki hane sayısını yükseleceğini, tarım ve hayvancılığı gelişeceğini umut ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında 3 yıl hayvanı satmamak şartıyla ilk bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kambur, "Proje iş insanların hayvan desteği sayesiyle gerçekleşti. Projeye talep şimdiden oldukça fazla umarız köyümüz eski günlerine kavuşur" ifadelerini kullandı. - ARTVİN