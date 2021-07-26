Köy konağı törenle hizmete açıldı
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Köy konağı törenle hizmete açıldı

Köy konağı törenle hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi'nde yapılan köy konağı törenle hizmete açıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gelinbükü Mahallesi'nde yapılan köy konağı törenle hizmete açıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Gelinbükü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy Konağı için tören düzenlendi. Törene, Hanönü Kaymakamı Hasan Ali Kurt, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Müftüsü Ali Çelebi ile köylüler katıldı. Arsasını eski muhtar Mehmet Özcan'ın bağışladığı, kurumların ve vatandaşların katkılarıyla da inşa edilen köy konağının açılışında konuşan, Hasan Ali Kurt, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Törende, İlçe Müftüsü Ali Çelebi tarafından okunan duanın ardından, yemek ikramı yapıldı. - KASTAMONU

Köy konağı törenle hizmete açıldı
Köy konağı törenle hizmete açıldı
Köy konağı törenle hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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