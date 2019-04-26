Kovulduğu İddia Edilen Buket Aydın'dan İlk Açıklama Geldi!

Güzel sunucu Buket Aydın, 'Kanal D'den kovuldu' iddialarına açıklık getirdi.

SEMİHA ŞAHİN ANA HABERLERİ SUNMUŞTU

Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi. İddialara göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine bu akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı.

"İZNE AYRILDIM"

Güzel sunucu Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.