Kovulduğu İddia Edilen Buket Aydın'dan İlk Açıklama Geldi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın, Kanal D'deki işine son verildiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Aydın, "İzne ayrıldım." ifadelerini kullandı.
Güzel sunucu Buket Aydın, 'Kanal D'den kovuldu' iddialarına açıklık getirdi.
SEMİHA ŞAHİN ANA HABERLERİ SUNMUŞTU
Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi. İddialara göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine bu akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı.
"İZNE AYRILDIM"
Güzel sunucu Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.
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daha düne kadar basın özgürlüğünden bahseden insanlar Şimdi kalkmış sadece güldüğü için bir sunucunun işine son verilmesini istiyorsunuz Seçtiğiniz başkanınız mitingde medyayı tehdit ediyor Daha durun bakalım kınadıkları eleştirdikleri neler var yapacakları GÖRECEĞİZ .Cevap Yaz 8 18 Yayından Kaldır
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Her an kovulma yasalar uyarınca normal sıradan olaydır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ankara, istanbul, hatay, adana, mersin, kırşehir, antalya, ardahan vs. Bunlar elden gidince hazmedemedi şuanda izne ayrılması ve hazmetmesi gerekiyor. Bol bol soda iç kuzummmCevap Yaz 43 21 Yayından KaldırTOSBA: Çalmış ya la dinsizler..1 10 Yayından KaldırSİZİ GİDİTİLKİ TV. Cİ MANDALİNCİLER: Beraber iyi salladınız 1 satılmışlarla beraber doğrunun bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var cobanın oyuyla bizim oyumuz bir değil demişsiniz oylarin yarisina kesik atmış sınız bide gak Guguk edelet diyosunuz10 10 Yayından Kaldır