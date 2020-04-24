Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı
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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini geçti.

24.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:02
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 801 bin 649'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 903 bin 775 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 219 bin 764 ile İspanya, 192 bin 994 ile İtalya, 159 bin 828 ile Fransa, 154 bin 159 ile Almanya, 143 bin 464 ile İngiltere, 104 bin 912 ile Türkiye ve 88 bin 194 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Rusya (68 bin 622), Brezilya (51 bin 73), Belçika (44 bin 293), Kanada (43 bin 551), Hollanda (36 bin 535), İsviçre (28 bin 677), Hindistan (24 bin 434), Portekiz (22 bin 797), Ekvador (22 bin 719), Peru (21 bin 648), İrlanda (18 bin 184), İsveç (17 bin 567), Suudi Arabistan (15 bin 102), Avusturya (15 bin 71), İsrail (14 bin 882), Japonya (12 bin 975), Şili (12 bin 306), Singapur (12 bin 75), Meksika (11 bin 663), Pakistan (11 bin 155), Polonya (10 bin 892), Güney Kore (10 bin 708) ve Romanya (10 bin 417)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 195 bin 438 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 775 bin 988 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 830 bin 223 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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