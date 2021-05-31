Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir

Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından "Kovid-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler" konulu webseminer düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından "Kovid-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler" konulu webseminer düzenlendi.

Düzenlenen webseminer kapsamında Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce moderatörlüğü üstlenirken konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercüment Oval ise Kovid - 19 patogenezi, uygulanan tedavi protokolleri ve mezenkimal kök hücrelerin tedavideki yeri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİ KOVİD -19 TEDAVİSİNDE HAYAT KURTARICI OLABİLİR"

Mezenkimal kök hücrelerin Kovid -19 üzerindeki fonksiyonlarına değinen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, mezenkimal kök hücrelerin anti-inflamatuar karakterleri, akciğerdeki fibrozisi inhibe edebilmeleri, yine akciğerdeki doku rejenerasyonunu destekleyebilmeleri ve apoptozu baskılayarak doku hasarını azaltabilmeleri sayesinde Kovid- 19 tedavisinde hayat kurtarıcı olabilir. Kullanıldığı klinik çalışma sonuçları mezenkimal kök hücrelerin, inflamasyonu belirgin oranda azaltıyor ve ilk klinik sonuçlara göre Kovid -19'a bağlı ölümleri yüzde 50 oranında azaltabilecek bir potansiyeli var" dedi.

"MEZENKİMAL KÖK HÜCRE UYGULAMASI BİRÇOK TEDAVİDEN DAHA GÜVENİLİR"

Mezenkimal kök hücre uygulamasının etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, Amerika'da yapılan çalışma sonuçları ışığında, bu hücrelerin trombojenik karakterleri nedeniyle mutlaka heparinize edilerek hastaya verilmesinin önerildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Mezenkimal kök hücrelerin bu anlamda Kovid-19 tedavisi için etkili bir ajandır. Aynı zamanda yayınlanmış 30 binden fazla klinik verilere göre; mezenkimal kök hücre kullanımına yönelik mortalite oranının, yalnızca 4 vakadır. Bu durumda günümüzdeki birçok tedaviden daha güvenli olduğunu bir kez daha söylemek isterim" diye konuştu.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.

(İHA)

Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre çare olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:35:50. #1.14#

title