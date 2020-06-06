Kovid-19 sürecinde hareketsizliğe "tele rehabilitasyon" yöntemiyle çözüm
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Kovid-19 sürecinde hareketsizliğe "tele rehabilitasyon" yöntemiyle çözüm

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, dünyada ve ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sebebiyle insanların evlerde hareketsiz kaldığını, hareketsiz dönemde oluşacak muhtemel sorunları telafi etmek için...

Kovid-19 sürecinde hareketsizliğe
06.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:10

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, dünyada ve ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sebebiyle insanların evlerde hareketsiz kaldığını, hareketsiz dönemde oluşacak muhtemel sorunları telafi etmek için mutlaka spor yapılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak oluşturdukları bir ekip ile her ortamda, her yaşa uygun yapılabilecek hareketleri video olarak çektiklerini ve bunları sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını söyledi.

Çocuk, genç ve yaşlıların mutlaka evde hareket yapmaları gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, topluca ve kişilere özel interaktif hizmet verecek yeni bir uygulama üzerine çalıştıklarını anlattı.

Yıldırım, üzerinde çalıştıkları yeni sistemle herkese internet ortamında ya da akıllı telefonlarla ulaşarak hizmet vermeyi planladıklarını kaydetti.

Bir taraftan videolar çekerek yayınladıklarını bir taraftan da tele rehabilitasyon yöntemi üzerine çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hareketsiz bir yaşam dünyada ölüm sebebi ile ilgili olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Biz de bunu önlemek için evde özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler için evde oturma seviyesinde egzersiz programları planladık. Bunların çekimlerini yaptık ve bunları YuoTube sayfamızda yayınladık. Buradan tüm vatandaşlarımız yaşlarına uygun olan egzersizleri takip edebilirler."

Kovid-19'un ne zaman sonlanacağının öngörülebilir olmadığının altını çizen Yıldırım, insanların sağlıklı kalmaları adına internetin imkanlarını kullanarak çalışma başlattıklarını, videoların, herkesin bulunduğu yerde rahatlıkla yapabileceği hareketleri içerdiğini ifade etti.

Necmiye Ün Yıldırım, "Aynı yeme içme gibi hareketlerimizi de düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Egzersiz ve hareketi de yaşam tarzımıza eklemek zorundayız. Bizim vücudumuz, kaslarımız, kemiklerimiz özellikle hareket yapsın diye yaratılmış bir vücuda sahibiz. Eğer biz bu hareketleri yapmazsak vücudumuzu ölüme terk etmiş oluruz ve birçok hastalığa da zemin hazırlamış oluyoruz. Kalp problemleri, dolaşım problemleri, nefes darlığı problemleri ortaya çıkıyor." dedi.

Herkesin yapabileceği pozisyonda hareket yapmalarını sağlayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Yıldırım "Tele rehabilitasyon yöntemiyle kişiyi tanıyacağız ve ona uygun hareket reçeteleri yazarak uygulamasını sağlayacağız. Artık herkesin akıllı telefonları var. Bu teknolojiyi bağımlı olmadan kendimizin yararına kullanmak için üniversitemiz olarak çalışmaları başlattık. İnşallah her şerde bir hayır vardır bu kovid de bu çalışmaları hızlandırdı. En kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Fiziksel hareketsizlik aynı zamanda kötü beslenmeye de zemin hazırlayacağından obezitenin kaçınılmaz bir hale geleceğine değinen Yıldırım, "Kişilerin ne tür beslenme yapmaları gerektiği ve beslenme ile ilgili bilgileri ise diğer bölümlerdeki arkadaşlarımızın çalışmaları var. Tele rehabilitasyon bu konuda da hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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