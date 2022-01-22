Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici buradan yürüyüşe geçti.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde duran göstericiler "Özgürlük" ve "Aşıya hayır" sloganları attı.
Gösteriye destek veren sağlık çalışanları da hastane önlüklerini başbakanlığa fırlattı.