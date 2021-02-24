Öğretmenler için beklenen gün geldi! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama uygulamasında sıra öğretmenlere geldi. Koronavirüs aşısı olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda eğitimciler için aşılama sürecinin startını verdi. Böylece Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış oldu.

"LİSTEMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETTİK"

Selçuk, aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz hafta iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler daha sonra da kendi istedikleri şekilde randevu sistemi oluşturup o randevuya bağlı olarak aşıların ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde uygulama söz konusu olacak" dedi.

"HİÇBİR ÜLKEDE ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Selçuk son olarak değerlendirmelerini, "Dünyada aşılama yeni başlıyor, birçok ülke okulunu açmaya yeni başladı ama hiçbir ülkede öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil" sözleriyle sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek