Öğretmenler için beklenen gün geldi! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğretmenler için beklenen gün geldi! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu

24.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda ilk doz koronavirüs aşısını oldu. Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını bugünden itibaren yaptırabileceklerini bildirdi.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama uygulamasında sıra öğretmenlere geldi. Koronavirüs aşısı olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda eğitimciler için aşılama sürecinin startını verdi. Böylece Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış oldu.

"LİSTEMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETTİK"

Selçuk, aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz hafta iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler daha sonra da kendi istedikleri şekilde randevu sistemi oluşturup o randevuya bağlı olarak aşıların ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde uygulama söz konusu olacak" dedi.

Öğretmenler için aşılama başladı! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu

"HİÇBİR ÜLKEDE ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Selçuk son olarak değerlendirmelerini, "Dünyada aşılama yeni başlıyor, birçok ülke okulunu açmaya yeni başladı ama hiçbir ülkede öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil" sözleriyle sonlandırdı.

Öğretmenler için beklenen gün geldi! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Haber Yorumları (6)
MEB MEMUR: Okulda memur olarak görev yapıyorum 657 e tabiyim . Fakat ismim aşılanacaklar arasında bulunmamaktadır. Ne yol izlemem gerek ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HACI DİNCEL: Daha önce bütün bakanlar aşı olmuşlardı. Şimdi koca bir yalan milli eğitim bakanı ilk aşıyı olmuş. Yapmayın beyler kandırmayın artık şu milleti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HALKA ÇİN AŞISI: Halka çin aşısı yeter. Avrupa aşıları devleti yönetenler için olmalı . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Umut Bulut Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenler için beklenen gün geldi! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Selçuk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:22:28. #1.14#
title