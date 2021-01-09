Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
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Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

09.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:09
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki 3 kişiye toplam 12 bin 950 lira para cezası kesildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kontrol noktası oluşturan polisler, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık bir kilometre sonra şüpheliler, otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kısa süreli kovalamacayla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarının trafikten menedildiği için kaçtığını söyleyen 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan 9 bin 450 lira idari para cezası ve otomobil sürücüsüne de 3 bin 500 lira trafik cezası yazıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. 


Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza
Kovalamacayla yakalanan otomobildeki 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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