Kostüm asistanına hakaret etti mi? Deniz Çakır'dan açıklama geldi

'Masumiyet' dizisinde rol alan Deniz Çakır'ın sette kostüm asistanı Çağatay Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi. Görgen, Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunurken ünlü oyuncu da sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu

'Masumiyet' dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır'ın kendisine 6 Mart'ta sette hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayet etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, bir oyuncunun kıyafetinde karışıklık yaşandığı ve Deniz Çakır'ın kostüm asistanı Çağatay Görgen'e bağırmaya başladığı ve "Ne biçim iş yapıyorsunuz. İlk defa mı çalışıyorsunuz?" gibi ifadeler kullandığı anlatıldı.

Kaynak: Snob Magazin