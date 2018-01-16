Kosovalı Sırp Siyasetçi Oliver İvanoviç Öldürüldü

Önde gelen Kosovalı Sırp siyasetçilerden Oliver İvanoviç, Sırpların yönetimindeki Mitroviça'nın kuzeyinde vurularak öldürüldü.

Avukatı Nemojsa Vlajiç, ılımlı Kosovalı Sırp siyasetçilerden biri olarak kabul edilen İvanoviç'in parti binasının önünde göğsünden dört kurşunla vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Suisast haberinin ardından, Brükel'de AB'nin arabuluculuğunda Kosovalı Arnavutlarla müzakere eden Sırp heyeti görüşmeleri terk etti.

Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Mitroviça Sırplar ve Arnavutlar arasında bölünmüş durumda.

Mitroviça'nın kuzeyi Sıplar, güneyi ise Arnavutlar tarafından yönetiliyor.

64 yaşındaki İvanoviç, Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Partisi'nin başkanıydı ve AB ile NATO'yla yürütülen müzakerelerde önemli bir rol oynamıştı. Savaş suçları iddiası

İvanoviç 1999'da Arnavutlara karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarından yeniden yargılanmak üzereydi.

Ocak 2016'da Kosova'daki AB yargıçları İvanoviç'i dokuz yıl hapse mahkum etmiş, ancak karar bir yıl sonra temyiz mahkemesi tarafından bozulmuştu.

İvanoviç tüm suçlamaları reddediyordu.

Brüksel'deki görüşmeleri terk eden Sırp heyetinden Marco Djuric "Bu, cezalandırılması gereken bir terör eylemidir" dedi.

Sırp hükümeti de Belgrad'da olağanüstü bir güvenlik toplantısı yapma kararı aldı.

İvanoviç, 1999'daki Kosova savaşı sırasında Sırp siyasetinde ön plana çıkıştı.

NATO'nun düzenlediği hava saldırıları bölgedeki Sırp güçlerinin çıkmasını sağlamıştı.

Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etmiş ve 115 ülke tarafından tanınmıştı. Ancak Sırbistan ve müttefiki Rusya, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddediyor.