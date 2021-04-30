- Kosovalı hemşirelerden protesto

- Kosovalı hemşirelerden protesto Kosova'da çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen hemşireler hükümeti protesto etti.

- Kosovalı hemşirelerden protesto

PRİŞTİNE - Kosova'da çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen hemşireler hükümeti protesto etti.

Hastanelerde çalışma şartlarının düzeltilmesi için yapılan taleplerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kosovalı hemşireler protesto eylemi düzenledi. Priştine Devlet Hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi'nin avlusunda düzenlenen protesto eylemine onlarca hemşire katıldı. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ek ödeneklerin yapılmasını talep eden hemşireler, yeni tip korona virüs Covid-19 salgını şartlarında taleplerinin Kosova Sağlık Bakanlığı ve hastane idaresi tarafından ciddiye alınmasını istedi. Pandemi nedeniyle ağır şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Kosovalı hemşireler, gece mesaisi ücretlerinin de artırılmasını talep etti.

Protestocu hemşireler adına konuşan Enlirat Duraku, hemşirelerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve gece mesaisi ücretlerinin artırılması için 2019 yılında hükümete taleplerini sunduklarını, ancak bugüne kadar cevap almadıklarını hatırlatarak gece mesaisi ücretlerinin 18 eurodan 36 euroya çıkarılmasını istedi.

Hemşirelere hafta sonu mesaisi ve çalışma riski adına ödeme yapılmadığına da işaret eden Duraku, "Hükümete gönderdiğimiz talepler listesi yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen hala görüşülmedi. Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Yetkililer, pandemi nedeniyle ağır şartlar altında çalıştığımızı anlamalı" ifadelerini kullandı.

Hemşirelerin talep ettikleri ödeneklerin yapılması için Kosova bütçesinden 1 milyon 700 bin euro kaynak sağlanmasının gerektiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN KASAP