Kosova'ya Festival İçin Gelen Turistler, Antalyalı Fatma Çelik'in Gözlemelerini Yiyor

Kosova'da bu yıl 17'ncisi düzenlenmekte olan Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali için gelen misafirler, 53 yaşındaki Antalyalı Fatma Çelik'in gözlemeleriyle karınlarını doyuruyorlar.

Prizren ev sahipliğinde bu yıl 3-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali kapsamında 40 ülkeden 260'ın üzerinde kısa film ve belgesel dokuz farklı sinemada seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Prizren'in Akderesi üzerinde kurulan Topokli'deki sinemaya film izlemeye gelen misafirler, Antalya'dan gelen ve Fatma Hanım'ın gözlemeleriyle hem filim izliyor hem gözlemelerini yiyorlar.

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği'nin girişimiyle Prizren'e geldiğini söyleyen Fatma Çelik, Akdere üzerinde film izleyen ve ilk kez gözleme yiyen turistlerin çok beğendiklerini belirtti.

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Şaban, yaz ayı boyunca bu etkinliğin devam edeceğini ve elde edilen kazançla da yetim çocuklara destekte bulunacaklarını söyledi. Festival kapsamında Prizren'e 50 bin turistin geldiği belirtildi. (Fotoğraflı)

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Fatma Çelik ile söyleşi

Dernek Başkanı Maide Şaban ile söyleşi - Prizren