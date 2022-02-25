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Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

AA, Agim Sulaj - Güncel
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Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Rus İrtibat Ofisi önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Rus İrtibat Ofisi önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

İnsan Hakları Gençlik Girişimi adlı kuruluş tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, "Savaşı durdurun, Ukrayna'yı kurtarın", "Dünya yeterince savaş gördü", "Barış daha ucuzdur", "Savaş hiçbir zaman çözüm değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestonun organizatörlerinden Marigona Şabiu, yaptığı açıklamada, Kosova'nın savaşın yıkıcı etkilerini yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, Kosova halkı ve devletinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sert bir şekilde kınaması gerektiğini ifade etti.

Tüm devletlerin, Ukrayna ile tüm dünyada barış ve istikrarın sağlanması için ciddi bir şekilde çalışması çağrısında bulunan Şabiu, "Rus devletini, Ukrayna'nın işgalini ve savaşı durdurmaya çağırıyor, Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kosova'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

AA / Agim Sulaj - Güncel

Priştine, Ukrayna, Kosova, Rus, Güncel, Haberler

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