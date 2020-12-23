Kosova'da Türk partisi KDTP erken seçime hazır
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Kosova'da Türk partisi KDTP erken seçime hazır

23.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:50
Kosova'da Türk partisi KDTP erken seçime hazır

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Tahminimiz Ocak ayı son haftası ya da Şubat ayının ilk haftası seçim tarihi olacaktır" dedi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Tahminimiz Ocak ayı son haftası ya da Şubat ayının ilk haftası seçim tarihi olacaktır" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani, Meclisteki siyasi parti temsilcileri ile gerçekleştirdiği istişareleri kapsamında azınlıktaki toplulukların milletvekillerinden oluşan "6+" parlamento grubu üyeleri ile bir araya geldi. Vjosa Osmani, ülkede 40 gün içinde erken genel seçimlerin yapılmasını öngören Kosova Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından seçim tarihinin belirlenmesi için "6+" parlamento grubu temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka açıklama yaptı. Erken seçime hazır olduklarını belirten Damka, Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Osmani ile seçim tarihini görüştüklerini dile getirdi.

"Tahminimiz Ocak ayı son haftası ya da Şubat ayının ilk haftası seçim tarihi olacaktır"

Damka açıklamasında, "Parti olarak her zaman seçime hazırız. Zaten görevi devraldığımız günden itibaren 1 yıldır şubelerimizle birlikte seçime hazırlanıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara saygılıyız. Anayasa Mahkemesi'nin kararının yazılı şekilde Cumhurbaşkanı Vekili Osmani'ye ulaşması itibarıyla 40 gün içerisinde seçime gitmemiz gerekiyor. Tahminimiz Ocak ayı son haftası ya da Şubat ayının ilk haftası seçim tarihi olacaktır" dedi.

Hem salgın hem de ekonomik şartlar nedeniyle zor zamanlarda seçime gideceklerini ifade eden Damka, "Ama bir an önce seçimin yapılması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Vekili Osmani'nin görev süresi 5 Mayıs'ta sona eriyor. Bu süre zarfında hem hükümetin kurulması hem de cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Aksi halde Anayasa'nın bile öngöremediği bir krize girmiş oluruz" diye konuştu.

Osmani ile 2021 yılı bütçesinin onaylanması konusunu da görüştüklerini kaydeden Damka, "Ancak bunun belli bir prosedürü var. İktidar ve muhalefet olağanüstü bir Meclis oturumu ile bütçe üzerine uzlaşı sağlanması gerekiyor. Bunun da Anayasa Mahkemesi kararının Cumhurbaşkanlığına ulaşmadan önce olması gerekiyor. Çünkü karar Cumhurbaşkanlığına ulaştığı anda Meclis feshedilir" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi'nin Avdullah Hoti hükümeti için kullandığı oyu geçersiz saymasının ardından düşen hükümetle birlikte Kosova'da bir kez daha erken seçime gidilecek. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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