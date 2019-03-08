Kosova'da Freni Boşalan Kamyonun Kaza Anı Kamerada

Kosova'nın Gilan şehrinde un yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu şehir merkezinde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Gilan İl Polisi Sözcüsü İsmet Hashani, un yüklü bir kamyonun freninin boşalması sonucu; kamyonun merkezdeki araçlara çarptığını; 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların Gilan Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyleyen Hashani, bazı yaralıların ise durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Freni boşalayan kamyonun cadde hızla ilerlemesi ve yaptığı kaza bir vatandaş tarafından kaydedildi. - Tabak

Kaynak: DHA