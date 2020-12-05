Köseköy köy fırını hizmete açıldı
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Köseköy köy fırını hizmete açıldı

05.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:21
Köseköy köy fırını hizmete açıldı

Köseköy'de özel gün ve bayramlarda köylülerin işini kolaylaştıran köy fırını yapıldı.

Köseköy'de özel gün ve bayramlarda köylülerin işini kolaylaştıran köy fırını yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Köylere Fırın Projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere fırın inşa etmeye devam ediyor. Bakım ve onarımının da Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan fırınlarda köy sakinlerinin ihtiyaçları karşılanıyor.Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi'nde fırın yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Özel gün ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kocaeli'deki değerlere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi bu lezzet duraklarının sayısını her geçen gün artırıyor.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan fırınlar yöresel mimari ile günümüz teknolojisinin birleşmesi sonucu modernize edildi. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan fırınlar 8 metre kare büyüklüğünde. Isı yalıtımı üst düzey olan fırınlarda saatli derece bulunuyor. Yapımda Kandıra taşı kullanılan fırınların bacasının estetik görünmesi amacıyla cephe kaplaması tuğlayla yapılıyor. - KOCAELİ

Köseköy köy fırını hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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