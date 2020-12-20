Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza
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Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza

20.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:59
Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında koruma altında ve avlanması yasak yaban keçisini vuran Ö.B.'ye, 30 bin 444 TL ceza kesildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında koruma altında ve avlanması yasak yaban keçisini vuran Ö.B.'ye, 30 bin 444 TL ceza kesildi.

İlçeye bağlı Görümlü beldesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 1 kişi, koruma altında olmasına rağmen vurduğu yaban keçisi ile yakalandı. Ö.B.'ye 30 bin 444 TL idari para cezası kesildi.

 


- Şırnak
Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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