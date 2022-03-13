Korsika Adası'nda, aktiviste destek gösterisinde arbede çıktı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, ülkede tutuklu bulunan ve saldırıya uğrayan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'ya destek için düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ada'nın Bastia kentinde Colonna'ya destek için yapılan ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı protesto gösterisinde, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Polis, molotofkokteyli ve çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Haute-Corse Valiliğinden yapılan açıklamada, gösteride çıkan olaylarda 24 güvenlik mensubunun ve 13 eylemcinin yaralandığı belirtildi.

Maskeli 300 kişinin, valilik binasına ve polise molotofkokteyli ve çeşitli maddelerle saldırdığı ifade edilen açıklamada, göstericilerin vergi dairesi binasını ateşe verdiği, ardından itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti. Bu olayın ardından, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek gösterileri başlamıştı. Gösterilerde yine şiddet olayları meydana gelmişti.