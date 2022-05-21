Koroner Bypass Haberleri - Koroner Bypass Haber - Haberler

Koroner Bypass Haberleri
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Prof. Dr. Uçar: Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir? Yavuz Yörükoğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Yörükoğlu biyografisi!
Son dakika haber! Adana Şehir Hastanesi "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor
KSÜ'lü doktorlar "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor
Dha İstanbul - Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu
Cerrahi Enfeksiyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hakkında...
Düzce Üniversitesi Hastanesinde Açık Kalp Ameliyatları Hızla Devam Ediyor
Robotik Cerrahiyle Gerçekleştirilen Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştular
Prof.dr.okutan, Bucak'ta Koroner Kalp Hastalığı ve Bypass Hakkında Bilgiler Verecek
22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı İstanbul'da Başladı