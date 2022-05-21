Koroner Bypass Haberleri - Koroner Bypass Haber - Haberler

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Koroner Bypass Haberleri

Koroner Bypass haber, Koroner Bypass son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv

Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv

Koroner Bypass - 21.05.2022
Koroner Bypass ameliyatı ile güvenli hayata dönmek mümkün

Koroner Bypass ameliyatı ile güvenli hayata dönmek mümkün

Koroner Bypass - 19.04.2022
Prof. Dr. Uçar: Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir

Prof. Dr. Uçar: Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir

Koroner Bypass - 05.04.2022
Bu yöntem bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu

Bu yöntem bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu

Koroner Bypass - 31.03.2022
Kalp hastası diyabetlilerde en etkili yöntem bypass

Kalp hastası diyabetlilerde en etkili yöntem bypass

Koroner Bypass - 06.03.2022
'KALP HASTALIĞINA YAKALANANLAR 7- 8 YAŞ GENÇLEŞTİ'

'KALP HASTALIĞINA YAKALANANLAR 7- 8 YAŞ GENÇLEŞTİ'

Koroner Bypass - 12.02.2022
70 YAŞINDAKİ KIRGIZ HASTA, 8 SAATLİK BYPASS İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

70 YAŞINDAKİ KIRGIZ HASTA, 8 SAATLİK BYPASS İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Koroner Bypass - 09.02.2022
Koroner bypass ameliyatı geçirenlere tavsiyeler

Koroner bypass ameliyatı geçirenlere tavsiyeler

Koroner Bypass - 16.07.2021
Koroner bypass ameliyatlarında yara izsiz tedavi

Koroner bypass ameliyatlarında yara izsiz tedavi

Koroner Bypass - 12.07.2021
Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir? Yavuz Yörükoğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Yörükoğlu biyografisi!

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir? Yavuz Yörükoğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Yörükoğlu biyografisi!

Koroner Bypass - 17.09.2021
Son dakika haber! Adana Şehir Hastanesi 'minimal invaziv' kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor

Son dakika haber! Adana Şehir Hastanesi "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor

Koroner Bypass - 04.05.2021
Kalp hastaları için 12 pandemi önerisi

Kalp hastaları için 12 pandemi önerisi

Koroner Bypass - 22.04.2021
Gelişen teknikler kalp ameliyatlarının tekrarlanmasında riski azaltıyor

Gelişen teknikler kalp ameliyatlarının tekrarlanmasında riski azaltıyor

Koroner Bypass - 17.04.2021
Bursa'da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

Bursa'da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

Koroner Bypass - 07.03.2021
KSÜ'lü doktorlar 'minimal invaziv' kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor

KSÜ'lü doktorlar "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor

Koroner Bypass - 14.01.2021
Aynı anda iki ameliyatla sağlığına kavuştu

Aynı anda iki ameliyatla sağlığına kavuştu

Koroner Bypass - 07.01.2021
Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi

Gaziantep'te 83 yaşındaki hastanın aort kapağı değiştirildi

Koroner Bypass - 15.12.2020
Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler

Bypass ameliyatı hakkında merak edilenler

Koroner Bypass - 01.12.2020
BACAKTAN KALBE HAYAT DAMARI; 92'LİK ZEHRA NİNE YENİDEN DOĞDU

BACAKTAN KALBE HAYAT DAMARI; 92'LİK ZEHRA NİNE YENİDEN DOĞDU

Koroner Bypass - 18.10.2020
Kalp cerrahından hayati uyarı: Koroner bypass ani ölüm riskini azaltıyor

Kalp cerrahından hayati uyarı: Koroner bypass ani ölüm riskini azaltıyor

Koroner Bypass - 01.09.2020
Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı mümkün

Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı mümkün

Koroner Bypass - 29.08.2020
Klasik bypass ameliyatı tarihe karışıyor

Klasik bypass ameliyatı tarihe karışıyor

Koroner Bypass - 07.07.2020
Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde

Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde

Koroner Bypass - 16.06.2020
Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı

Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı

Koroner Bypass - 07.12.2019
12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Koroner Bypass - 15.10.2019
Antalya 12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Antalya 12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Koroner Bypass - 15.10.2019
Dha yurt bülteni - 5

Dha yurt bülteni - 5

Koroner Bypass - 15.10.2019
12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Koroner Bypass - 15.10.2019
Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Koroner Bypass - 13.10.2019
Hareketle gelen göğüs ağrısına dikkat!

Hareketle gelen göğüs ağrısına dikkat!

Koroner Bypass - 27.09.2019
Babamı Doktorlar Öldürdü' Davası

Babamı Doktorlar Öldürdü' Davası

Koroner Bypass - 14.05.2019
Sağlık Turizminde Türkiye'yi Öne Çıkaracak Atılım

Sağlık Turizminde Türkiye'yi Öne Çıkaracak Atılım

Koroner Bypass - 14.04.2019
Çomü'de Dikişsiz Aort Kapağı Ameliyatı Yapıldı

Çomü'de Dikişsiz Aort Kapağı Ameliyatı Yapıldı

Koroner Bypass - 25.03.2019
Tıp Bilimine Yön Veren' 3 Bilim İnsanı Yeditepe'de

Tıp Bilimine Yön Veren' 3 Bilim İnsanı Yeditepe'de

Koroner Bypass - 28.01.2019
Tıp Bilimine Yön Veren' 3 Bilim İnsanı Yeditepe'de

Tıp Bilimine Yön Veren' 3 Bilim İnsanı Yeditepe'de

Koroner Bypass - 28.01.2019
Savcılıktan Tutuklunun Duruşmada Öldüğü İddialarına Yalanlama

Savcılıktan Tutuklunun Duruşmada Öldüğü İddialarına Yalanlama

Koroner Bypass - 30.12.2018
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İbrahim Akbaba Açıklaması

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İbrahim Akbaba Açıklaması

Koroner Bypass - 30.12.2018
Çalışan Kalpte Bypass Cerrahisinin 10 Yararı

Çalışan Kalpte Bypass Cerrahisinin 10 Yararı

Koroner Bypass - 06.11.2018
Karaman Devlet Hastanesinde 3 Yılda 5 Bin Anjiyografi Yapıldı

Karaman Devlet Hastanesinde 3 Yılda 5 Bin Anjiyografi Yapıldı

Koroner Bypass - 22.10.2018
Omü-Tto, Uluslararası Buluş Fuarı'ndan 5 Ödülle Döndü

Omü-Tto, Uluslararası Buluş Fuarı'ndan 5 Ödülle Döndü

Koroner Bypass - 01.10.2018
Diyabetliler Kalp Krizini Geç Hissediyor

Diyabetliler Kalp Krizini Geç Hissediyor

Koroner Bypass - 26.09.2018
Risk Her Zaman Var!

Risk Her Zaman Var!

Koroner Bypass - 07.09.2018
Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşmeyi Hızlandıran Öneriler

Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşmeyi Hızlandıran Öneriler

Koroner Bypass - 24.07.2018
İki Ameliyatla Felç Geçirme Riskinden Kurtuldu

İki Ameliyatla Felç Geçirme Riskinden Kurtuldu

Koroner Bypass - 22.02.2018
Baş Dönmesi Şah Damarı Tıkanıklığının Nedeni Olabilir'

Baş Dönmesi Şah Damarı Tıkanıklığının Nedeni Olabilir"

Koroner Bypass - 27.12.2017
Dündar'dan, Rektör Ulcay'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Dündar'dan, Rektör Ulcay'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Koroner Bypass - 27.11.2017
İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde Yaşam Boyu Ücretsiz Muayene

İleri Kalp Yetmezliği Merkezi'nde Yaşam Boyu Ücretsiz Muayene

Koroner Bypass - 22.11.2017
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonunda

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonunda

Koroner Bypass - 13.11.2017
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonunda

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonunda

Koroner Bypass - 13.11.2017
Uludağ Üniversitesi'nde Ata'ya Andılar

Uludağ Üniversitesi'nde Ata'ya Andılar

Koroner Bypass - 10.11.2017
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Bypass Oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Bypass Oldu

Koroner Bypass - 26.10.2017
Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

Koroner Bypass - 22.06.2017
Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Koroner Bypass - 22.06.2017
Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Koroner Bypass - 22.06.2017
Dha İstanbul - Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Dha İstanbul - Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Koroner Bypass - 22.06.2017
Cerrahi Enfeksiyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hakkında...

Cerrahi Enfeksiyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hakkında...

Koroner Bypass - 05.05.2017
Niğde'de İlk Defa, Ameliyatsız Aort Damarı Tamiri Yapıldı

Niğde'de İlk Defa, Ameliyatsız Aort Damarı Tamiri Yapıldı

Koroner Bypass - 17.04.2017
Kalp damar hastalıklarında hayat kurtaran üçgen:

Kalp damar hastalıklarında hayat kurtaran üçgen:

Koroner Bypass - 12.04.2017
Düzce Üniversitesi Hastanesinde Açık Kalp Ameliyatları Hızla Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi Hastanesinde Açık Kalp Ameliyatları Hızla Devam Ediyor

Koroner Bypass - 28.03.2017
Salihli'de İlk Kez Bypass Ameliyatı Yapıldı

Salihli'de İlk Kez Bypass Ameliyatı Yapıldı

Koroner Bypass - 09.02.2017
Esogü Tıp Fakültesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi

Esogü Tıp Fakültesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi

Koroner Bypass - 22.01.2017
Soğuk Havalar Kalp Krizini Tetikliyor

Soğuk Havalar Kalp Krizini Tetikliyor

Koroner Bypass - 10.01.2017
Mkü'de Çalışan Kalbe Kapak Değişimi Ameliyatı

Mkü'de Çalışan Kalbe Kapak Değişimi Ameliyatı

Koroner Bypass - 07.12.2016
Efsane karikatürist, göz muayenesine gitti ama!

Efsane karikatürist, göz muayenesine gitti ama!

Koroner Bypass - 01.12.2016
Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirin!

Sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirin!

Koroner Bypass - 04.11.2016
Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Koroner Bypass - 25.10.2016
Koroner Bypass Ameliyatı Olanlara Öneriler:

Koroner Bypass Ameliyatı Olanlara Öneriler:

Koroner Bypass - 12.10.2016
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı Açıklaması

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı Açıklaması

Koroner Bypass - 08.09.2016
Anne ile Oğul Aynı Hastanede Ameliyat Oldu

Anne ile Oğul Aynı Hastanede Ameliyat Oldu

Koroner Bypass - 02.09.2016
Trabzon Ahi Evren Hastanesinde Bayram Mesaisi

Trabzon Ahi Evren Hastanesinde Bayram Mesaisi

Koroner Bypass - 14.07.2016
Orucun Tehlikeleri Açlıktan Değil Susuzluktan'

Orucun Tehlikeleri Açlıktan Değil Susuzluktan"

Koroner Bypass - 15.06.2016
Sinsi ve Ölümcül Tehlike: Aort Yırtılması

Sinsi ve Ölümcül Tehlike: Aort Yırtılması

Koroner Bypass - 13.05.2016
Burdurlu Emekli Öğretmen Antalya'da Sağlığına Kavuştu

Burdurlu Emekli Öğretmen Antalya'da Sağlığına Kavuştu

Koroner Bypass - 23.03.2016
Robotik Cerrahiyle Gerçekleştirilen Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştular

Robotik Cerrahiyle Gerçekleştirilen Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştular

Koroner Bypass - 08.03.2016
Çalışan Kalpte Ameliyat Hastaya Konfor Sağlar

Çalışan Kalpte Ameliyat Hastaya Konfor Sağlar

Koroner Bypass - 04.01.2016
Kayseri - 13 Yaşındaki Çocuğa, Koroner Bypass Ameliyatı Yapıldı

Kayseri - 13 Yaşındaki Çocuğa, Koroner Bypass Ameliyatı Yapıldı

Koroner Bypass - 22.12.2015
Çalışan Kalbe Bypass

Çalışan Kalbe Bypass

Koroner Bypass - 07.12.2015
Giresun'da Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Giresun'da Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Koroner Bypass - 27.11.2015
Kalp Ameliyatı Olan Hastaya Doğum Günü Sürprizi

Kalp Ameliyatı Olan Hastaya Doğum Günü Sürprizi

Koroner Bypass - 19.11.2015
Tika-bayındır Sağlık Grubu '6. Avrasya Tıp Günleri' Başladı

Tika-bayındır Sağlık Grubu "6. Avrasya Tıp Günleri" Başladı

Koroner Bypass - 22.10.2015
Akseki'de Kalp Semineri

Akseki'de Kalp Semineri

Koroner Bypass - 19.10.2015
Iraklı Hasta Türkiye'de Şifa Buldu

Iraklı Hasta Türkiye'de Şifa Buldu

Koroner Bypass - 15.09.2015
Kalp Hastalıklarında Bilinçsiz İlaç Kullanımı Ölüm Getiriyor

Kalp Hastalıklarında Bilinçsiz İlaç Kullanımı Ölüm Getiriyor

Koroner Bypass - 19.08.2015
Kalp Damar Hastalıklarında Hayat Kurtaran Üçgen

Kalp Damar Hastalıklarında Hayat Kurtaran Üçgen

Koroner Bypass - 08.07.2015
Kalp Ameliyatları Koltuk Altından

Kalp Ameliyatları Koltuk Altından

Koroner Bypass - 03.07.2015
Bucak Halkı Kalp Sağlığı Hakkında Bilgilendi

Bucak Halkı Kalp Sağlığı Hakkında Bilgilendi

Koroner Bypass - 19.06.2015
Diyarbakır'da Bölgenin İlk Dikişsiz Aort Kapağı Ameliyatı Yapıldı

Diyarbakır'da Bölgenin İlk Dikişsiz Aort Kapağı Ameliyatı Yapıldı

Koroner Bypass - 10.06.2015
Prof.dr.okutan, Bucak'ta Koroner Kalp Hastalığı ve Bypass Hakkında Bilgiler Verecek

Prof.dr.okutan, Bucak'ta Koroner Kalp Hastalığı ve Bypass Hakkında Bilgiler Verecek

Koroner Bypass - 09.06.2015
Diyabet, Kalp-damar Hastalığı Nedeni

Diyabet, Kalp-damar Hastalığı Nedeni

Koroner Bypass - 03.06.2015
Diyabet, Kalp-damar Hastalığı Nedeni

Diyabet, Kalp-damar Hastalığı Nedeni

Koroner Bypass - 03.06.2015
Prof. Dr. Okutan, Gazipaşalılara Koroner Kalp Hastalıklarını Anlattı

Prof. Dr. Okutan, Gazipaşalılara Koroner Kalp Hastalıklarını Anlattı

Koroner Bypass - 21.05.2015
Filipinli Aşçı Adana'da Hayata Tutundu

Filipinli Aşçı Adana'da Hayata Tutundu

Koroner Bypass - 18.05.2015
Prof. Dr. Okutan, Gazipaşa Halkıyla Buluşacak

Prof. Dr. Okutan, Gazipaşa Halkıyla Buluşacak

Koroner Bypass - 13.05.2015
Stresli İş Ortamlarına Dikkat!

Stresli İş Ortamlarına Dikkat!

Koroner Bypass - 13.05.2015
22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı İstanbul'da Başladı

22. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı İstanbul'da Başladı

Koroner Bypass - 23.04.2015
Sağlıkla Atan Bir Kalp İçin 8 Öneri

Sağlıkla Atan Bir Kalp İçin 8 Öneri

Koroner Bypass - 14.04.2015
Mehmet Atalay Yoğun Bakımdan Çıktı

Mehmet Atalay Yoğun Bakımdan Çıktı

Koroner Bypass - 13.04.2015
Mehmet Atalay Ameliyat Oldu

Mehmet Atalay Ameliyat Oldu

Koroner Bypass - 10.04.2015
Mehmet Atalay Ameliyat Oldu

Mehmet Atalay Ameliyat Oldu

Koroner Bypass - 10.04.2015
Prof. Dr. Okutan, Manavgat Halkıyla Buluşacak

Prof. Dr. Okutan, Manavgat Halkıyla Buluşacak

Koroner Bypass - 06.04.2015
KORONER BYPASS
Günlük hayatta baypas ameliyatı da deniliyor. Koroner damarda tıkanıklık olan bölgenin ilerisine, vücudun başka bir bölümünden alınan yeni damar eklenerek kanın ulaştırılmasıdır. Köprüleme ameliyatı da denen bu ameliyatla, tıkanık alanın üzerinden kan yeni damar köprüsü sayesinde uzaktaki kalp kaslarına ulaşabiliyor.
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