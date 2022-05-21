Koroner Bypass Haberleri - Koroner Bypass Haber - Haberler

Daha az acı ve kesiyle yapılan bypass yöntemi: Minimal İnvaziv

Bu yöntem bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu

Bursa'da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı

12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Antalya 12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Risk Her Zaman Var!

Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Dha İstanbul - Kalp Ameliyatı Olan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan Taburcu Oldu

Anne ile Oğul Aynı Hastanede Ameliyat Oldu

KORONER BYPASS

Günlük hayatta baypas ameliyatı da deniliyor. Koroner damarda tıkanıklık olan bölgenin ilerisine, vücudun başka bir bölümünden alınan yeni damar eklenerek kanın ulaştırılmasıdır. Köprüleme ameliyatı da denen bu ameliyatla, tıkanık alanın üzerinden kan yeni damar köprüsü sayesinde uzaktaki kalp kaslarına ulaşabiliyor.