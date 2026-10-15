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Nazilli Devlet Hastanesinde ilk koroner bypass ameliyatı hastayı sağlığına kavuşturdu

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Nazilli Devlet Hastanesinde ilk koroner bypass ameliyatı hastayı sağlığına kavuşturdu
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Nazilli Devlet Hastanesinde ilk kez koroner arter bypass ameliyatı yapıldı. Kuyucak'ta yaşayan 61 yaşındaki hasta, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbindeki ciddi damar darlıkları nedeniyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Nazilli Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen koroner arter bypass ameliyatıyla hasta sağlığına kavuştu.

Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde yaşayan Elif Koşar (61), nefes darlığı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu.

Kalbindeki damarlarda ciddi darlıklar tespit edilen Koşar için cerrahi tedavi kararı alındı. Nazilli Devlet Hastanesinden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Muratcan Gökduman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ümit Kervan'ın desteğiyle operasyonu gerçekleştirdi.

Hasta, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Gökduman, AA muhabirine, önemli bir ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Nazilli'de ilk koroner arter bypass ameliyatı olması açısından bu operasyon bizim için çok önemli." dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Reha Sermed Aygören de destekleri için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Ümit Kervan, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'a teşekkür ederek, koroner bypass ameliyatlarının ilerleyen dönemde Nazilli Devlet Hastanesinin kendi ekibi ve imkanlarıyla gerçekleştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

İyileşen Elif Koşar da "Daha önce nefes alamıyordum, bir yere gidemiyordum. Buraya geldik, hekimlerimiz yardımcı oldu. Hepsinden çok memnunum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, yeniden doğmuş gibi oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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