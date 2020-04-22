Koronaya yakalanan genç kadının hastanede 'karantina odası' şaşkınlığı
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Antalya, Akdeniz, Güncel

Koronaya yakalanan genç kadının hastanede 'karantina odası' şaşkınlığı

Antalya'da korona virüsle (Covid-19) savaşan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın ilk testi pozitif, ikinci testi ise negatif çıktı.

22.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:44
Koronaya yakalanan genç kadının hastanede 'karantina odası' şaşkınlığı

Antalya'da korona virüsle (Covid-19) savaşan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın ilk testi pozitif, ikinci testi ise negatif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Baz, odasından canlı yayın yaparak, "Buzdolabı, televizyonu, yatağı, banyosu, duşu Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Buna karantina denir mi bilmiyorum" dedi.

Yaklaşık 10 gündür şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konulan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesine giderek Covid-19 testi yapılan Baz'ın sonucu pozitif çıktı. Direk yatışı yapılan Baz'a daha sonra ağız ve burunda sürüntü testi yapıldı. Bu testin sonucuysa negatif çıktı. Akşam saatlerinde bir test daha yapılacak olan Baz, yaşadıklarını ve hastane ortamında ne koşullarda olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak paylaştı.

Ciğerlerinde ileri derecede enfeksiyon tespit edildi

Şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Baz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "10 gündür yoğun ateş ve öksürüğüm devam ediyordu. 184'ten Covid hattını arayarak durumu izah ettim. Sağ olsunlar takibe aldılar beni. Pazartesi günü özel bir hastaneye gittim. Benden 3 tüp kan alılar ve ilaçlı tomografi için yarına gün verdiler. Dün sabahtan gittim ve ciğerlerimde ileri derecede enfeksiyon tespit edildi. İlaçlarımı yazıp doktor eve yönlendirdi. Eve geldikten sonra öksürüğüm şiddetlenerek arttı, ateşim yine yükseldi. Bu sonuçları doktor arkadaşlarıma yönlendirdim, direk karantinaya alınmam gerektiğini söylediler. Zaman kaybetmeden Kepez Devlet Hastanesine geldim, tekrar damar yolu açıldı ve kan alındı. İlk testim pozitif çıktı. Yatış yapıldıktan birkaç saat sonra ağız ve burundan sürüntü alındı. Biraz önce doktor arkadaş geldi onun sonucunun negatif çıktı. Fakat 2 test yapılıyormuş, akşam 21.00 de bir test daha yapılacak. Öksürük dışında her şey yolunda. Kan değerlerim çok düşük seyrediyor."

"5 yıldızlı otel gibi burası"

Hastanede kaldığı odadan da bahseden Baz, "Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Kepez Devlet Hastanesindeyim. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum" dedi.

"Sağlık sistemi çöken birçok gelişmiş ülkeye Türkiye resmen ders veriyor"

Sağlık çalışanlarının ilgi ve alakasının çok iyi olduğunu ifade eden Baz, "İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye telefonla arayabiliyoruz. Yarım saatte bir sağlık çalışanı dostlarımız geliyor. Ateş, tansiyon ve nabzıma bakıyorlar. Gerçekten ilgi alaka dört dörtlük burada. Duşumuz, sıcak suyumuz var. Yüce Allah devletimize zeval vermesin. Dünyanın sağlık sektörünün çöktüğü birçok gelişmiş ülkelere, Türkiye Cumhuriyeti resmen bir ders veriyor. Öğlen yemeğimiz. Daha ne olsun gerçekten bilmiyorum" diye konuştu.

Baz, vatandaşlara bir uyarı da bulunarak, "Lütfen 14 kurala uyarak evlerinizde kalın. Allah'ın izniyle hepsini atlatacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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