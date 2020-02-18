Koronavirüsün görüldüğü ilk hastanenin direktörü de hayatını kaybetti

18.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:31

Koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı Çin'de virüsün son kurbanı; ilk vakanın görüldüğü Wuchang Hastanesi'nin Direktörü Dr. Liu Zhiming oldu.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 1869 OLDU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya çıktı.

HASTANE DİREKTÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, koronavirüsün son kurbanı virüsün ilk kez görüldüğü Vuhan'da bulunan Wuchang Hastanesi'nin Direktörü oldu. Bugün yerel saat ile akşam 10:30'da hayatını kaybeden Dr. Liu Zhiming virüs ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık merkezinin en yetkili ismiydi.

MESLEKTAŞLARINI UYARAN DOKTOR DA ÖLMÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle 30 Aralık'ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanmış olan Li, 10 Ocak'ta farkına varmadan koronavirüslü bir hastayı muayene etti. Çin devlet medyasına bağlı Global Times, 6 Şubat'ta Dr. Li Wenliang'ın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.