Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de tedavi aşamasında görev yapan personeller, maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüsn merkezi Çin'de can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanırken, 8 de yeni vaka saptandı. Gelinen noktada, Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Vuhan kentindeki tüm sahra hastanelerini kapattı.

MASKELER ÇIKARTILMAYA BAŞLANDI

Koronavirüs Avrupa'da her geçen gün yayılmaya devam ederken, Çin'de salgının kontrol altına alınması doktor ve hemşirelerin yüzlerine yansıdı. Son gelen görüntülerde, virüs tedavisinde görev yapan personeller maskelerini ilk kez çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.