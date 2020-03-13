Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de tedavi aşamasında görev yapan personeller, maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.
13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüsn merkezi Çin'de can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanırken, 8 de yeni vaka saptandı. Gelinen noktada, Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Vuhan kentindeki tüm sahra hastanelerini kapattı.
MASKELER ÇIKARTILMAYA BAŞLANDI
Koronavirüs Avrupa'da her geçen gün yayılmaya devam ederken, Çin'de salgının kontrol altına alınması doktor ve hemşirelerin yüzlerine yansıdı. Son gelen görüntülerde, virüs tedavisinde görev yapan personeller maskelerini ilk kez çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.
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