Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
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Nusret Gökçe, Koronavirüs, Malatya, Anne, Güncel

Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Malatya'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 82 yaşındaki Fatma Taştan ile 63 yaşındaki oğlu Nusret Taştan, doktorlar tarafından evine uğurlandı. Taburcu edilen anne ve oğlu, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

19.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:00
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Malatya'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Taştan (82) ile oğlu Nusret Taştan (63) taburcu edilerek evine uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 150'den fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı.

14 GÜN BOYUNCA EVLERİNDE KARANTİNADA KALACAKLAR

Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Fatma Taştan ile oğlu Nusret Taştan, doktorlar tarafından uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, "Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz" demesinin ardından anne-oğul, sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Taburcu edilen anne ve oğlu, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

Kaynak: DHA

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