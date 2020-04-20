Koronavirüsü yenen 3 kişi immün plazma bağışçısı oldu
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Koronavirüs, Ömer Kurt, Van, Güncel

Koronavirüsü yenen 3 kişi immün plazma bağışçısı oldu

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.

20.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:34
Koronavirüsü yenen 3 kişi immün plazma bağışçısı oldu

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.

Van Yüzüncü Yıl Ünivesitesi (YYÜ) Durdun Odabaş Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan Yahya Karadoğan, Mehmet Selim Hakverir ve Ömer Kurt'un tedavileri tamamlandı.

Bir süre önce koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan hastalar, Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Hastaneye başvuran üç kişi, hastanenin kan merkezinde gerekli işlemlerin ardından immün plazma bağışında bulundu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite hastanesi olarak süreci çok iyi yönettiklerini söyledi.

Tedavisi tamamlanan 6 hastayı dün taburcu ettiklerini belirten Şevli, "Koronavirüsle mücadelede hem Van'da hem de Türkiye'de inşallah iyiye gidiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler çok iyi. İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar daha da iyiye giderek çifte bayram yaşarız." dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden de koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Salgına yakalandıktan sonra yoğun bakımda tedavileri süren hastalara immün plazma tedavisi uygulandığını ifade eden İliklerden, şunları kaydetti:

"Bu tedavi ülkemizde birkaç merkezde uygulanıyor. Bizler de hocalarımızın denetiminde ilk üç plazmayı ürettik. İl olarak plazmalarımızı hazırladık. Bağışçıları bu süreçteki cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hastalarımıza ilk üç bağışçı olmaları nedeniyle de teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede immün plazma tedavisi büyük bir rol oynayacak."

İmmün plazma bağışı yapan Karadoğan da "Hastanede kaldığım 12 günlük süreç çok ağır geçti. Bu nedenle insanları bu hastalıktan kurtarmak için elimden gelen tek şey buydu. Onu da yaptım. Kan verirken bir şey kaybetmedim. Belki bu kan sayesinde insanlar kurtulacak. Bu da benim için büyük bir kazanç olacak." şeklinde konuştu.

Plazma bağışı yapan Kurt da "Şu an hiçbir sıkıntım yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlık için bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen 3 kişi immün plazma bağışçısı oldu

Kaynak: AA

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