Koronavirüsü önleyemeyen Çin'den eşi benzeri görülmemiş önlem! Reddeden cezalandırılacak

15.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:19

Bir günde 143 ölümün daha gerçekleştiği Çin'de, başkent Pekin'e gelen herkes karantinaya alınacak. 14 günlük karantinayı kabul etmeyenler cezalandırılacak.Dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19 virüsü) Afrika kıtasına da ulaştı, Mısır'da ilk vaka görüldü. Tayland'da ise hastalarla temas eden bir kadın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı.Japonya'da 11 gündür karantina altında tutulan yolcu gemisindeki ABD'liler, tahliye ediliyor. Amerikalı yolcular, kendi ülkelerinde de iki hafta karantinada tutulacak.

Salgının önünü alamayan ülke, eşi benzeri görülmemiş bir önleme daha başvuruyor. Başkent Pekin'e dışarıdan gelen herkes karantinaya alınacak.

REDDEDENLER CEZALANDIRILACAK

Resmi medya, 14 gün boyunca karantina altında kalmayı kabul etmeyenlerin cezalandırılacağını bildiriyor.

Çin'in başkentine tatilden dönenler iki hafta ya evlerinden hiç dışarı çıkmayıp kendilerini karantina altında tutacak ya da karantina merkezlerinde kalacak.

Pekin'de 20 milyonu aşkın kişi yaşıyor ve milyonlarca insan Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmiş durumda.

COVID-19 AFRİKA'YA DA ULAŞTI

Aralık ayında Wuhan kentinde görülen ve dalga dalga önce Çin'e, daha sonra da dünyaya yayılan Covid-19 virüsü, Afrika kıtasına da ulaştı.

Mısırlı yetkililer, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Hastanın yabancı olduğu belirtilirken, hangi ülkenin vatandaşı olduğu belirtilmedi.

BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Çin dışında virüs tespit edilen ülke sayısı 26'ya çıktı. Şimdiye kadar yaşamını yitiren 1523 insanın yalnızca ikisi Çin dışında yaşıyordu. Filipinler ve Japonya'da birer ölüm görüldü.

Güney Asya ülkesi Tayland, yeni bir vakanın daha belirlendiğini ve böylece ülkede koronavirüse yakalanan hastaların sayısının 34'e çıktığını duyurdu.

Yetkililer, 35 yaşındaki sağlık çalışanı bir kadına hastalardan virüs bulaştığını belirtiyor. Tayland'da şu ana kadar 14 hasta iyileşerek taburcu edildi.