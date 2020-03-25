Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı - Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Koronavirüs, Türkiye, Magazin

Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı

Koronavirüs salgınından dolayı şehir merkezindeki evlerini terk eden ünlüler kervanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer de katıldı. Çift, 2 haftadır orman içindeki kütük evlerinde yaşıyor.

25.03.2020 08:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:32
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 18 bin 900'dan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde 44 kişinin hayatını kaybettiği salgından kaçmak isteyen ünlü isimler ise soluğu doğada aldı. Burak Hakkı ve Umut Kurt'un ardından Kıvanç Tatlıtuğ da eşiyle birlikte bir dağ evine taşındı.

KIVANÇ VE BAŞAK KENDİLERİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesti. Evlerine kimseyi kabul etmeyen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, aileleriyle de sadece telefon ile görüşüyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR İSTANBUL'DAN AYRILDI

Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle salgından korunmak için oğlu ve annesiyle birlikte Çanakkale'deki çiftliğine taşındı. Umut Kurt da virüs sonrası Marmaris Bozburun'da doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (2)
KOVİD: Her canlı ölümü tadacaktır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HUTGH: Herkes böyle dağ evine sahip olsa salgın iki haftada biterdi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Adada virüs engeli! Acun 'Yarışmacı getiremem' deyip kötü haberi verdi Magazin
Adada virüs engeli! Acun "Yarışmacı getiremem" deyip kötü haberi verdi
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Magazin
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti Magazin
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Magazin
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Magazin
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Berna, uzaktan eğitimde izletilen 'Boğaz kesme' görüntüsüne sert çıktı Magazin
Berna, uzaktan eğitimde izletilen "Boğaz kesme" görüntüsüne sert çıktı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Bakanlık onayı olmayan ilacı 'Koronavirüsten koruyor' diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
'Evde kal' çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Cahit Özkan Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Muhterem Nur Olga Kurylenko
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Polis İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 08:53:35. #1.14#
title