Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı Koronavirüs salgınından dolayı şehir merkezindeki evlerini terk eden ünlüler kervanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer de katıldı. Çift, 2 haftadır orman içindeki kütük evlerinde yaşıyor.

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 18 bin 900'dan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Ülkemizde 44 kişinin hayatını kaybettiği salgından kaçmak isteyen ünlü isimler ise soluğu doğada aldı. Burak Hakkı ve Umut Kurt'un ardından Kıvanç Tatlıtuğ da eşiyle birlikte bir dağ evine taşındı.

KIVANÇ VE BAŞAK KENDİLERİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesti. Evlerine kimseyi kabul etmeyen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, aileleriyle de sadece telefon ile görüşüyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR İSTANBUL'DAN AYRILDI

Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle salgından korunmak için oğlu ve annesiyle birlikte Çanakkale'deki çiftliğine taşındı. Umut Kurt da virüs sonrası Marmaris Bozburun'da doğa ile iç içe yaşamaya başladı.