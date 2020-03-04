Koronavirüsten korunma konusunda hayati önem taşıyan el yıkamanın püf noktaları

04.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:15

İlk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 3 binden fazla insanın canına mal olurken 90 binin üzerindeki insana tesir etti. Uzmanlar, salgından korunmak için en etkili yollardan birinin el yıkamak olduğunu üzerine basa basa söylüyor. Peki hayat kurtaran, başarılı bir el yıkama nasıl olmalı?

Bilindiği üzere virüs ve bakteriler elin üzerinde birikir. Bundan dolayı da salgın hastalıklar için çok riskli bir bölgedir. Fakat ellerinizi doğru bir şekilde yıkayarak salgından büyük ölçüde korunmanız mümkün.

ADIM ADIM BAŞARILI EL TEMİZLİĞİ

Salgını büyük ölçüde önleyen, başarılı bir el yıkama için gerekli adımlar şu şekilde:

-İlk önce elinizi ıslatın (Burada dikkat! Sıcak su, cilde zarar verir)

-Ilık su tercih edin (Elinizi nasıl yıkadığınız ise suyun sıcaklığından daha önemli bir husus)

-Sabunu avucunuzda köpürtün

-Sonra elinizin üzerini güzelce ovalayın

-Parmak uçlarını ve tırnak kenarlarını güzelce temizleyin

-Parmak aralarını temizlemeyi asla unutmayın

HAVLUNUZU SIK SIK DEĞİŞTİRİN

Unutmayın, elinizi suyun altına sokup çıkarmak yeterli değildir. Doğru bir el yıkama, en az 20-30 saniye sürmelidir. Havlunuzu sık sık değiştirmeyi ve temiz havlu kullanmayı da ihmal etmeyin. Çünkü bazı bakteriler havluların üzerinde de yaşamlarını sürdürebilirler.

KAMUSAL ALANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğer kamusal alanlarda el temizliğinizi yapıyorsanız, el kurutma makinesi yerine kağıt havluyu kullanmak sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Son olarak, kapıyı elinizle açmayın, dirseğinizi kullanın. Eğer bir başkası, el temizliğine sizin kadar önem vermiyorsa çabalarınız boşa gidebilir.

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