Koronavirüslü rahibin cemaate aynı kadehten şarap içirdiği ortaya çıktı! Kilise kapatıldı

Lungro Belediye Başkanı Giuseppe Santoianni, yapılan ayinin görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve ayini yürüten rahibin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine San Nicola di Mira Katedrali'nin dezenfekte edilmesi için acil kapatılması emri verdi.

RAHİP KARANTİNAYA ALINDI

Başka bir rahibin sosyal medya hesabında yayınladığı ve daha sonra sildiği görüntülerde, cemaat üyelerinin, mevcut koronavirüs kurallarını ihlal ederek, Komünyon ayini ritüellerine göre rahibin elindeki şarap kadehinden bir yudum aldığı görülüyor.

Euronews'un haberine göre, Kalabriya Bölgesi sağlık yetkilileri, görüntüler ışığında temas öyküsü nedeniyle ayinde bulunan cemaat üyelerine ulaşmaya çalışıyor. Rahibin ise karantinaya alındığı bildirildi.

2 MİLYONU AŞKIN KORONA VAKASI GÖRÜLDÜ

İtalya'da koronavirüs salgının başından beri 2 milyon 47 bin 696 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 581 bin 760 aktif korona hastası bulunuyor. Pandemi süresince 71 bin 925 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.