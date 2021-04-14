Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Haberler | Güncel

CHP'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmaları kapsamında "Memleket Hareketi" içerisinde siyasi faaliyetlerine devam eden ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" demişti.

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRDÜRÜLECEK

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı
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