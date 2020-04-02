Koronavirüse yakalanan Korhan Varol'dan flaş açıklama Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında olduğu bilinen NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüsü yendiğini ve taburcu olduğunu açıkladı

NTV muhabiri Korhan Varol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayim.

Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler..."

NE OLMUŞTU?





NTV muhabiri Korhan Varol, yaptığı açıklamada, "Adı corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım" yazmıştı.

Varol, "Görelim bakalım Covid-19 efendi, hangimiz daha güçlü" diye ifade etmişti.



