Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüse yakalandığını açıklayan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin dün düzenlediği basın toplantısında terlediği ve sık sık terini silmesi dikkatlerden kaçmadı.
Bugün koronavirüse yakalandığını açıklayan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntülerinde terlediği ve sık sık terini sildiği anlar hastalığın önceden habercisi olarak yorumlandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'a da sıçradı. Koronavirüs İran'da 16 kişinin ölümüne neden olurken İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi de kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
TERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA
İreç Herirçi'nin dün çekilen görüntüleri bugün gelen virüs kaptığı haberlerinin ardından anlam kazandı. Herirçi, dün İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'yle yaptığı basın toplantısında terlediği için sık sık terini sildi. Koronavirüsün öne çıkan belirtilerinden biri; kişide görülen yüksek ateş. Vücut sıcaklığının hızlı ve aşırı bir şekilde artması kişilerde terlemeye yol açıyor.
KARANTİNA KARŞITI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Herirçi, dün düzenlediği basın toplantısında karantinaya karşı olduklarını belirtip "Karantinayı desteklemiyoruz. Çünkü 1. Dünya Savaşı'dan kalma bir uygulama. Çin de bundan memnun kalmadı. Kum'u kapatsak, insanlar diğer şehirlere gider ve virüs ülkeye yayılır" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.
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Haber Videosu: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar
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sınır kapısından elini kolunu sallayan suriyeli iranlı ıraklı afganlısı doldu kaldı nefret olsuınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Salgın hastalıklar, doğal afetler, depremler, ne çok arttı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cideritis congesta dağ adaçayı tüm grip virüslerine karşı etkili olduğu kesin. soğuk havalarda günde 2 cay bardağı içmek iyi gelir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bize gelmez demekle büyük konuşmayın. çin Türkiye''ye bakın ne kadar uzaktaydı. ama işte kapımıza dayandı. yine de ALLAH yardımcımız olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bi haftadır 39 derece ateşim vardı, hamamda gibi terledim ve başım çatladı. ilk defa dün 36 dereceye indi. doktora gitmedim. deney faresi olarak kullanılmak istemedim. zaten antibiyotik bana yasak. evde kendi ilaçlarımı hazırladım, iyileştim sayılır. ama ölüyorum yorgunluktan. umarım birkaç güne bişeyim kalmaz. bunları yazmaktaki amacım, lütfen bol vitaminli beslenin bünyenizi güçlü tutun. basında duyurulmuyor ama istanbulda bi okul tatil edilmiş. corona değil ama domuz gribi yüzündenmiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adaçayı iç iyi gelirYayından Kaldır
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E iyide nerde maskesi bu adamın. Sağlıkçı olacaklar birdeCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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Gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor İran''da. Ayrıca kadere inanç onları bilimin karşısına koyuyor. Galiba topyekün tüm kabile üyeleri korona virüs ile güme gidecek gibi görünüyor.2 Yayından Kaldır
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Yolçu uçağını seyir füzesi diye vuranlardanmaske beklemek17 4 Yayından Kaldır
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sağlık bakanımız halka doğru düzgün açıklama yapmalı. Ne tür önlemler alındı ve neler planlanıyor. Artık tüccar kafasını evine bıraksın ve toplumun sağlığı için neler yapabilir kendini bunlarla yorsun. üstün körü çalışma yaptırdığı fikri yaygınlaştıkça insanlar huzur oluyor. GELECEK PLAN PROGRAMI NEDİRRRCevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır