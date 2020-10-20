Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti
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Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti

20.10.2020 08:41 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:06
Koronavirüse yakalanan eşine

6 aylık hamile İfaket B. ile iş yerindeki erkek bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, koca Volkan B., "Çocukla ağız ağıza mı geldin" diyerek kadına psikolojik şiddet uyguladı. İfaket B., psikolojik baskılar nedeniyle erken doğum yaparken, Volkan B., eşinin eline iki mermi verdi ve "Bunları sakla. Seninle görüşeceğiz" dedi.

Özel bir şirket çalışanı olan 6 aylık hamile İfaket B., koronavirüs salgını nedeniyle esnek şekilde mesai yapıyordu Kadının çalıştığı şirkette bir erkek çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkarken, diğer çalışanlara da test yapıldı.

"O ÇOCUKLA AĞIZ AĞIZA MI GELDİN?"

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, iş yerine çalışanlardan sadece İfaket B.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddia edilenlere göre, İfaket B.'nin eşi Volkan B., "Neden diğer arkadaşının negatif, senin pozitif çıktı. O çocukla ağız ağıza mı geldin? Ne yaptın da böyle pozitif çıktı?" şeklinde ifadeler kullanarak hamile eşine psikolojik şiddet uygulamaya başladı.

"SANA GÜVENMİYORUM SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Sözde kıskançlık krizine girerek eşinin telefonunu incelemeye kalkışan Volkan B., "Sana güvenmiyorum, seni öldüreceğim" tehdidinde bulundu. Günlerce devam eden psikolojik şiddet nedeniyle genç kadının doğum sancıları erken başladı.

2 MERMİ VERDİ VE "BUNLARI SAKLA" DEDİ

İfaket B., 23 Eylül'de Şişli'de bulunan özel bir hastanede erken doğum yaptı. Doğumdan sonra bebekle birlikte serviste olan karısının yanına giden Volkan B., "Seni benden her gün ayırdılar. Seni benden ayıranların Allah belasını versin" diyerek elindeki iki mermiyi karısının avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" dedi.

TESPİT NİYETİNE KURŞUN TAŞIYORMUŞ

Korkuya kapılan genç kadın, eşinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Volkan B. eşini tehdit etmediğini, sadece iş yerindeki bir erkek ve eşinde koronavirüs çıktığı için tartıştıklarını ve hastaneye gittiğinde alkol aldığını, elinde tespih niyetine stres amaçlı iki adet dolu fişek olduğunu, amacının korkutmak olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Volkan B. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istendi.

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Haber Yorumları (4)
RUMUZ: Korona çok yanlış kişilere bulaşıyor. Şu cahile bulaşsaydı keşke.
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KORHAN: Kadını koruyamıyoruz. Adalet sistemimiz sapıklardan koca şiddetinden tecavüzden dayaktan aşağılamadan koruyamıyor kadınları. Komik cezalarla önlemlerle geçiştiriyor. Ne zaman kadın öldürüldü. O zaman devreye giriyoruz.
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FAYANSCİ APTİ: Korona virüs den daha tehlikeli iki sey var, onlar da cahillik ve geri zekalilik
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