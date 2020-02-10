: Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi

10.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:37

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve bugün itibariyle 910 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsle ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Cinping halka moral vermek için harekete geçti. Şi Cinping, halka destek vermek için maske takarak sokağa indi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Devlet Başkanı Şi Chimping salgınla ilgili gelişmeleri yerinde takip ediyor.

PEKİN'DE BİR HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Başkent Pekin'de bir mahalleyi ziyaret eden Cinping, bir hastanede ateşini ölçtürüp, Vuhan'da görev yapan doktorlar ile video üzerinden görüşme yaptı.

"BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Koronavirüsü şeytan olarak nitelendiren Cinping , salgına karşı savaşı kazanacaklarını söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devlet televizyonuna koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Jinping, "Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor. Çin muhakkak virüs salgınını yenmeyi başaracaktır. Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız. Tüketimi dengede tutmalıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 910'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı.

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