Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse meydan okuyan bir kadın klozet yaladığı anların görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) için sosyal medyada ilginç videolar dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan TikTok'ta şimdi de Coronavirus Challenge (Koronavirüs meydan okuması) akımı başladı.

Ava Louise isimli bir kadın, lozeti yalayarak Coronavirus Challenge akımına katkısını verdi. Kadının paylaştığı bu iğrenç videonun ardından sosyal medyada bu videoyu izleyenler Ava Louise'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Instagram'ı aktif kullandığı öğrenilen Ava Louise isimli kadının Instagram'da 156 bin takipçisi bulunuyor. Louise, sosyal medya hesaplarındaki cüretkar fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.