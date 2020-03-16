Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Sosyal medyada paylaşılan videoda koronavirüse karşı olası bir karantina durumu için Fas asıllı Hollandalının yaptığı stok görenleri hayrete düşürdü.

Koronavirüs Avrupa'da etkisini artırırken eve yapılan stoklarda ölçü bazen şaşabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video da durumu özetliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son günlerde ilk görüldüğü yer olan Çin'de etkisini azaltırken Avrupa'da ise hızla artıyor. Virüsten en çok etkilenen İtalya'da vatandaşlar özel izinle sokağa çıkabiliyorlar.

EVİ MARKETE ÇEVİREN STOK

Sosyal medyada paylaşılan videoda Fas asıllı Hollanda vatandaşının olası bir karantina veya sokağa çıkma yasağına karşı evine yaptığı stok "pes" dedirtti. Öyle ki her üründen onlarca alan kişi evini adeta mini markete çevirdi.

HOLLANDA'DA SON DURUM

Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların pazartesiden itibaren 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.

MARKETLERDE YAĞMALAMAYI DURDURMA TAVSİYESİ

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00'den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.

Halka "marketlerde yağmalamayı durdurma" tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE ÇIKTI

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12'den 20'ye yükseldiğini duyurdu.