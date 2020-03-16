Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
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Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'de de görülen koronavirüste karantina uygulamasının önemi sosyal medyada paylaşılan sıralı halde duran kibritlerden birinin aradan çıkmasıyla yanmanın nasıl kesildiği üzerinden anlatılıyor.

16.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:53
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video

Ülkemizde de 18 kişide görülen koronavirüse karşı karantina uygulamasının önemi sosyal medyada sıkça paylaşılan birbiri ardına dizili olan kibritlerden birinin aradan çıkmasıyla yanmanın nasıl durduğu üzerinden anlatılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalık dünya genelinde yaklaşık 200 bin insanda görüldü.

KARANTİNANIN NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATAN VİDEO

Sosyal medyada paylaşılan bir video koronavirüse karşı karantina uygulamasının hastalığın yayılmasında neden etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Videoda birbiri ardına sıralı kibritler yanındaki kibritten aldığı ateşle yanıyor. Kibritler ardı ardına yanarken bir kibrit aradan çıkıyor ve hem yanmaktan kurtuluyor hem de alevlerin ilerlemesini kesiyor.

KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜN

Koronavirüs belirtileri görülen veya koronavirüs görülen bir ülkeden gelen kişi Türkiye'de 14 gün süresince karantina altında tutuluyor. Böylece hem hastalığın olası yayılmasının önüne geçiliyor. Hem de şüpheli kişi gözlem altında tutularak test sonuçlarının pozitif çıkma ihtimaline karşı erken müdahale imkanı bulunuyor.

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Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video

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Yeni tip Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video

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