Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
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Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İran, Güncel

Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülen ve sonrasında inanılmaz bir hızla Antarktika hariç dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, ülkemizi de tehdit ediyor. Mobil dolaşım verisine göre koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerde İstanbul ve Van'a çok sayıda yolcu girişi olmuş.

27.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:55
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için salgın başladığı andan beri insanların zorunlu durumlar dışında evden çıkmaması isteniyor. Veloxity isimli şirket, koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen insanların yol haritalarını izledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, koronavirüsün en çok görüldüğü İtalya, Almanya, İran, İspanya ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların Türkiye'de hangi illeri ziyaret ettiğini gözler önüne serdi. Verilere göre, her 5 ülkeden en fazla yolcunun durağı İstanbul olmuş.

İRAN'DAN GELENLERİN İLK TERCİHİ VAR OLDU

Almanya'dan gelen kişilerin Türkiye'nin neredeyse her iline uğradığı görülürken, İran'dan gelen yolcuların en fazla uğradığı iller ise Doğu illeri oldu. Bu iller arasında ise en fazla İran'dan gelen yolcuyu misafir eden ise Van olarak görülüyor.

Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 92 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'deki son koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi veren Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası

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Yeni tip koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası

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