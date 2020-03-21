Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
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Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sunucu Burak Akkul'un kayınbiraderi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Akkul'un sağlık durumunun aynı olduğunu tedavi sürecinin birkaç hafta daha yoğun bakımda süreceğini söyledi.

21.03.2020 07:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 07:47
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlandı. Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından çiftin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ONLAR İYİ OLUNCAYA DEK GÜNCEL DURUMU YAZACAĞIM"

Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumu anlattı:

"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda'nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak'ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.

"YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ BİRKAÇ HAFTA ALACAK BİR SÜREÇ"

Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak'tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam."

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, 4 gün önce Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

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