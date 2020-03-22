Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haber
İrfan Kurtulmuş, Danimarka, Milliyet, Fransa, Sağlık, Dünya

Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Hvidovre Hospital Hastanesi, koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta ve yakınlarında test amaçlı tedavi olarak sıtma tedavisinde kullanılan "Klorokin" ilacını kullanacak. Fransa'da 24 hastaya uygulanan sıtma ilacı, 18 hastanın 6 gün içinde ayağa kalkmasını sağlamıştı.

22.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:07
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak

Hvidovre Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırmacı Profesörü Thomas Benfield ile doktor Stig Ekkert'in insiyatifinde gerçekleşecek olan denemeler, Fransa'da bu ilaç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak denenecek.

Milliyet'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre, Fransa'da 24 koronavirüs hastasına uygulanan sıtma ilacı tedavisi sonucunda hastaların 18'inin 6 gün içinde ayağa kalktığının görüldüğüne vurgu yapan doktor Ekkert, ilacın çabuk iyileştirip daha az hasta yaptığını söyledi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Doktorlar Benfield ile Ekkert, 50 kadar koronavirüs hastası ve yakınlarına zehirsiz olan sıtma ilacı 'klorokin'i dozajlar halinde vereceklerini ve bunun virüsü önleme de kullanılıp kullanılamayacağını da araştıracaklarını ifade ettiler.

"YAN ETKİLERİNİ BİLİYORSANIZ KULLANMAK SIKINTI YARATMAZ"

Danimarkalı Profesör Benfield ayrıca, sıtma ilacı klorokin'in yan etkilerini bildiklerinden kullanmanın sıkıntı yaratmayacağını, ABD ile Norveç'in de bu yöntemi denemeye başlayacağını sözlerine ekledi. Danimarka'da, şimdiye kadar bin 326 kişide bulunan koronavirüsü vakasında 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Türk kadın da hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak

Haberin Videosu:

Kopenhag'da koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak

İlgili Haberler

1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
GURBETCİ: Afferin. Ulke ulke panzehiri uretin. Guzel haberler bunlar
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haber
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu Haber
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler Haber
Koronavirüs savaşçıları zor durumda kalınca pratik çözüm ürettiler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Ender Saraç Rita Wilson
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla İtalya Twitter Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:08:06. #1.14#
title