Koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime'ye 'doğum günü' sürprizi
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Koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime'ye 'doğum günü' sürprizi

BARTIN Devlet Hastanesi'nde, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 haftadır koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime Yılmaz'a (32) hastane çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime'ye 'doğum günü' sürprizi
19.09.2020 00:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:45

BARTIN Devlet Hastanesi'nde, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 haftadır  koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime Yılmaz'a (32) hastane çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan Saime Yılmaz'a, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Beyhan Güner ile yoğun bakımı çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.  Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren Saime Yılmaz, büyük mutluluk yaşadı. Saime Yılmaz hastane çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz'ın anne ve babasının ise evde karantina altında olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ayhan ACAR
Ayhan ACAR
DHA Editörü
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