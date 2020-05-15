Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildiKARABÜK'te, koronavirüs tedavisi gören Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi

KARABÜK'te, koronavirüs tedavisi gören Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 27 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Habip ve eşi Hatice Çetinkaya, koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Çetinkaya çifti, yapılan son kontrollerin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı.

Bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, "Onları bizde alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." dedi.

Sağlık çalışanları, "Tedbirleri bırakma, koronayı sıfırla" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA