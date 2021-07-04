Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosunu açıkladığı siteye ulaşılamıyor. Vatandaşlar ise koronavirüs tablosunu merakla beklerken konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.