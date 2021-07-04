Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
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Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosunu açıkladığı siteye ulaşılamıyor. Vatandaşlar ise koronavirüs tablosunu merakla beklerken konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Ancak turkuaz tablonun henüz açıklanmaması vatandaşları meraklandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Her gün saat 19.30-20.30 arasında açıklanan verilerin bugün 22.30 sularına kadar duyurulmaması dikkatlerden kaçmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken "covid19.saglik.gov.tr" sitesi de saat 22.00 sıralarında çöktü.

Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
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