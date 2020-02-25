Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok
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Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok

Tahran'dan havalanarak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçağın içinde yer alan bir yolcu, "Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Doktorlar gelip muayene etti. Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar" dedi.

25.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:38
Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok

Tahran- İstanbul seferini yapan THY uçağı, şüphesi ile 'ya acil iniş yaptı. 'nda olağanüstü hal ilan edildi. 17 kişide yüksek ateş olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altında olan 132 yolcu ve 8 mürettebatın sonuçlarının akşam saatlerinde çıkacağını söyledi.

"HİÇBİR SORUN, SIKINTI YOK"

Tahran'dan havalanarak Corona virüsü şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın içinde çekilen görüntüde bir yolcunun açıklamaları yer aldı. Herhangi bir sıkıntı veya sorunun olmadığını belirten yolcu, "Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Doktorlar gelip muayene etti. Bazı arkadaşlarımızı, doku örneği almak üzere karantina altına aldılar. Biz de büyük ihtimalle yolumuza devam edeceğiz uçakla" dedi.

NE OLMUŞTU?

TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na teker koyduğu ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtilmişti.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edilmişti.


Haber Videosu

: Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sorun, sıkıntı yok
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