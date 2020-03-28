Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat - Haberler
Hasan Turhan, Koronavirüs, DHA, Güncel

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkatİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler, bu ölçümlerini evde yapmak zorunda kalıyor.

28.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:29
Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler, bu ölçümlerini evde yapmak zorunda kalıyor. Evde yapılan ölçümlerde bazı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, "Hem tansiyon hem şeker için sabah ve akşam birer ölçüm yeterli olacaktır" dedi. Turhan, kişilerin bu gibi sağlık ihtiyaçları nedeniyle acil servisleri meşgul etmemeleri uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması gereken vatandaş, bazı sağlık kontrollerini ev içinde gerçekleştirmeye başladı. Evde yapılan ölçümün daha sağlıklı olması adına uyarılarda bulunan İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, "Özellikle yaşlı hastalar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin (kalp damar hastaları, ritim bozukluğu olanlar) bu dönemde evden çıkmaması gerekiyor. Ev içinde dahi sosyal mesafenin korunması önemli. Hastaların özellikle bu süreçte mevcut hastalığın getirdiği strese bağlı olarak şeker ve tansiyon değerleri bozulabilir. Bu kişiler kendilerine önceden raporlanmış ilaçlarını düzenli olarak kullanmalılar. Evde yaptıkları ölçümde anormal bir değer tespit ettiklerinde hemen hastaneye koşmalarına gerek yok. Hekimlerine önce telefonla ulaşsınlar. Durum bir uzman tarafından değerlendirilip kişinin hastaneye gidip gitmemesine karar verilmeli. Eğer ön değerlendirme sonucunda ciddi bir durum varsa kişiye o zaman hastane ortamında müdahale edilmesi gerekiyor. Şeker, tansiyon ölçümleri kişi hastaneye gelmeden hasta evdeyken dışarıdan da yönetilebilir" diye konuştu.

"ŞİKAYETİNİZ YOKSA DEVAMLI ŞEKER VE TANSİYON ÖLÇMEYİN"

Herhangi bir şikayeti olmayan kişinin evde sürekli tansiyon ve şekerini ölçmemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hasan Turhan şunları söyledi: ?Belli bir kronik hastalığı olan ve şikayeti olan kişiler mutlaka şeker ya da tansiyonunu ölçmeli. Rutin ölçüm anlamında şikayeti varken tansiyonu dengesi seyrederken sabah ve akşam birer ölçüm yeterli olacaktır. Şeker açısından da günde 2 kez ölçmek yeterli olacaktır. Her şey yolunda giderken anormal bir sonuç çıktıysa kişinin mutlaka bunun tekrarını yapması gerekecektir. Tansiyon ölçümü açısından ise kişi ölçümü sağ kolundan yaptıysa, sol kolundan tekrar kontrol etmelidir. Şeker açısından kişiler anormal değer ölçtüklerinde mutlaka kontrolünü yapmalılar, tekrar ölçmeliler. Tokluk kan şekeri için 200'ün altı iyi bir değer. Açlık ölçümlerinde 120'nin altında olması gerekiyor. Açlık ve tokluk kan şekerinde ölçümün yapıldığı zaman dilimi çok önemli. Tansiyonun gün içinde açlık ve tokluğa göre değişmemesi, stabil seyretmesi gerekiyor. Anormal bir ölçüm sonrası kontrolü diğer koldan yapmak gerekiyor. Hala yüksekse işte o zaman hekimiyle görüşmesi gerekiyor?

HEKİMLERDEN 'ACİLLERİ MEŞGUL ETMEYİN' UYARISI

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde acil servislerin boş yere meşgul edilememesi uyarısında bulunarak, 'Şu dönemde evden çıkmak acilleri ziyaret etmek kişiler için risk oluşturacaktır. Bazı kurumlar online görüşme alt yapısını oluşturdu. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından Evde Bakım Hizmetleri de devrede. Hasta aradığı zaman Sağlık Bakanlığı'nın da evde hizmet veren birimleri var. Lütfen bu tür hizmetlerden yararlanın' şeklinde konuştu.

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Türk Polis İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:17:36. #1.14#
title