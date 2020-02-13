Koronavirüs salgınında ölü sayısı pik yaparak 1368'e yükseldi

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:34

Çin'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin COVID-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ İÇİN VAHİM TABLO

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre bir tablo hazırlandı.

Söz konusu tabloda yer alan grafik, vahim durumu gözler önüne serdi. Tabloda bir gün içerisindeki yükseliş, salgının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığının bir göstergesi oldu.

ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

Çin'in doğusunda yer alan Nanjing şehrinde eczanelerin ateş düşürücü ve öksürük ilaçlarını satması yasaklandı.Yapılan açıklamaya göre, doğu Hangzhou şehrinde de benzer bir politika izleniyor.

İnsanların eczanelerden ilaç almak yerine direkt hastanelere başvurmasının gerektiği için böyle bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor.

PEKİN'DE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU

Bu arada Pekin'de eczanelerden ateş ve öksürük ilacı alan tüm müşterileri kaydetmeleri isteniyor. Çin devlet ajansı Şinhua'ya göre, eczanelerin hastaların adlarını, adreslerini, kimlik kartı numaralarını ve iletişim bilgilerini ve görülen semptomları kaydetmeleri gerekiyor.

Pekin hükümeti önlenemeyen salgın nedeniyle üst düzey yetkilileri görevden aldı. Bu isimler arasında Hubei eyaleti komünist parti şefi Ma Guoqiang da var.

SALGIN 60 BİN İNSANA ULAŞTI ÜS DÜZEY YETKİLİLER KOVULDU

Üst düzey yetkililerin enfekte hasta sayısının bir türlü durdurulamayıp 60 bine yaklaşması nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Virüs salgınının, merkez üssünde azalmanın yanı sıra her gün daha da artması nedeniyle Çin'deki üst düzey yetkililerin Pekin hükümeti ile sıkıntı yaşadığı ve en sonunda görevden alınmaların başladığı ifade edildi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim" nedeniyle görevinden alındı.